圖片版權 BBC World Service Image caption 希臘新總理帕帕季莫斯宣誓就職

希臘聯合政府的內閣及新總理帕帕季莫斯宣誓就職。

新政府的首要任務是批准歐盟救助希臘的一攬子協議，以避免國家破產。

帕帕季莫斯是希臘資深經濟學家、前歐洲中央銀行副行長。

他肩負著主持負債累累的希臘的政府領導工作，直到可能將在明年2月舉行的下一次大選。

周五（11月11日）的儀式由希臘東正教大主教主持，總統和新內閣成員也出席了儀式。

廣泛支持

新的聯合政府控制著有3百個議席的議會裏254個議席。

內閣的幾個主要職位仍來自前總理帕潘德里歐的泛希臘社會主義運動，包括前財政部長維尼澤洛斯留任。

主要的反對黨新民主黨成員出任新的外交部長和國防部長職務。

BBC駐希臘記者洛恩說，帕帕季莫斯將不得不採取進一步的緊縮措施以穩定經濟，但他所得到的廣泛支持也許會為他推行改革帶來有利條件。