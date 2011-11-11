日本举行大规模西南离岛防卫训练

童倩

BBC中文網日本特約記者

2011年11月11日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 日本和美國海軍曾在11月4日舉行年度聯合軍演。

日本陸海空自衛隊預定11月14日至18日在日本西南方向的沖繩、九州地區舉行大規模離島防衛訓練，有關的凖備行動周四（11月10日）傍晚起已在鹿兒島縣展開。

日本防衛大臣一川保夫周五將赴沖繩、凖備視察。

這次離島防衛訓練是基於去年12月日本發表的新《防衛大綱》中加強西南島嶼防衛的方針，落實到具體行動的一次大規模訓練。

雖然防衛省至今沒公布這次訓練，不過上周末起已有日本傳媒陸續披露詳情，預計參加這次訓練的包括5400名自衛隊員、1500輛戰車、30架戰機等。

駐扎在北海道的陸上自衛隊最精銳部隊第七師團也帶備90式戰車首次參與離島防衛訓練，民間快艇和貨輪因運送第七師團，也首次參與了自衛隊訓練。

防備中國

新《防衛大綱》原來說明西南防衛是防備中國和朝鮮，但自從近年中國軍艦、海洋調查船在東海的活動趨於活躍以來，包括東海釣魚島（日本叫尖閣諸島）的沖繩西南方面各島已成為日美軍事同盟的重點防衛目標。

去年和今年1月自衛隊與駐日美軍舉行過多次聯合或單獨的奪島訓練和軍事演習，主要是假設中國佔領釣魚島等西南島嶼時，日美奪取的作戰。