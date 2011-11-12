Image caption 福島核電站內部的受損設施仍是海嘯發生後的樣子。

日本福島核電站今年3月的強烈地震引發海嘯嚴重破壞之後，首次對媒體開放。

身穿防護服的新聞記者們被允許進入福島核電站參觀。

一名美聯社記者形容看到「翻倒的卡車、搖搖欲墜的反應堆建築物、以及海嘯來襲以後就沒人碰過的瓦礫堆」。

海嘯摧毀了福島核電站的三個核反應堆的冷卻系統，使它們癱瘓。

此前，日本當局以核輻射水平仍然過高且可能妨礙那裏的清理行動為由，拒絕讓記者去福島核電站。

此次允許記者參觀旨在顯示福島的情形正在逐漸穩定。

星期六（11月12日），記者們被帶到福島核電站，並首次在其內部拍照。

陪同媒體的福島第一核電站站長吉田雅夫表示，如今福島的情況已經趨於穩定，周邊地區的居民可以過沒有恐懼的生活。

儘管如此，吉田雅夫表示，對核電站內部的工人來說，情況仍然困難。