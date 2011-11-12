圖片版權 Reuters Image caption 除了韓國水域，中國與日本也發生多起捕撈糾紛事件。

韓國《朝鮮日報》報道，今年已截獲大約294艘非法進入韓國水域捕撈的中國漁船，並逮捕了2905名中國漁民。

《朝鮮日報》英文網站12日刊登的文章說，中國漁船越來越膽大妄為，非法捕撈的行動規模也越來越大。

報道說，闖入韓國專屬經濟區的中國拖網漁船從2007年的79艘增至2010年的91艘，非法進入韓國水域的中國漁船同期增加近一倍，從27艘增至53艘。

報道說，以前中國拖網漁船隻敢在起霧的夜間非法捕撈，天一亮就逃走，如今他們用繩子將漁船連在一起，形成「艦隊方陣」，並武力拒捕。

中方漁船還利用朝韓雙方在軍事分界線一帶的對峙，進入這一帶水域捕撈，並用百噸大船阻擋韓國警方，以便讓更小的漁船逃走。

文章說，中國漁船濫用途經別國水域通行進入本國海域的國際法，伺機途中進行非法捕撈作業。

爭端加劇

中韓兩國近來頻頻發生非法捕撈事件和爭執。韓聯社11日報道，韓國海洋警察署當天扣押了84噸級的魯營漁號等兩艘中國籍漁船，懷疑漁船使用了雙拖網進行非法捕撈。

10月25日，三艘中國漁船和船員在繳納罰款後離開韓國，中國外交部發言人姜瑜當時表示，中方希望本國漁民能夠遵紀守法、合法作業，同時希望韓方在執法過程中，保障中國漁民的人身安全和合法權益。

另據中國官方新華社周六（12日）報道，韓國忠清南道泰安附近海域發生一起漁船與貨船相撞事故，致使漁船沉沒並造成8人失蹤，其中包括5名中國人。

據報道，當地時間當天凌晨，一艘韓國漁船域與一艘韓國貨船相撞後沉沒。漁船上除一人獲救外，其餘8人失蹤，其中包括5名中國船員。