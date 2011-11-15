圖片版權 Reuters Image caption 阿羅約計劃取道新加坡前往西班牙接受治療，不過在機場被攔截。

菲律賓當局不顧最高法院的裁決，拒絕讓前總統阿羅約離境，周二（11月15日）禁止其在馬尼拉機場登機前往新加坡。

阿羅約面臨腐敗的調查。不過當天早些時候，菲律賓最高法院裁決，由於尚未對阿羅約提出正式起訴，政府禁止其離境違反憲法。

在最高法院做出裁決後，64歲的阿羅約乘坐一輛救護車來到機場，脖子上帶著固定器，坐在輪椅上。

據悉，阿羅約和丈夫凖備取道新加坡前往西班牙，接受罕見骨病的治療。

菲律賓司法部表示，擔心阿羅約離開後不會返回。

菲律賓移民官接到通知，禁止阿羅約登機。司法部長利馬表示，政府將對最高法院的裁決提出上訴。

菲律賓總統辦公室的一名發言人說，阿羅約的尊嚴應當得到尊重，但政府仍會堅持禁止其離境的立場。

菲律賓總統阿基諾上台時的一個承諾就是調查阿羅約執政時期的腐敗和競選欺詐的指稱。

阿基諾表示，擔心一旦阿羅約離境就不會返回接受指控，並提出對阿羅約可提供必要的家庭看護。

菲律賓最高法院的很多法官都是在阿羅約執政時期被任命的，他們當天以八票對五票的結果裁決政府的禁令違反憲法。