叙利亚反叛军人袭击首都军事基地

2011年11月16日

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 敘利亞軍方反叛人員襲擊大馬士革附近的軍事基地

敘利亞反對派人士說，敘利亞軍隊的反叛者對首都大馬士革附近的一家主要軍事基地發動了襲擊。

敘利亞革命總委員會（the Syrian Revolution General Commission）說，在昨晚（15日）的襲擊中，該軍事基地空軍情報大樓的一部分被摧毀。

敘利亞自由軍(the Free Syrian Army)使用了火箭彈和衝鋒槍。這是自敘利亞反抗活動開始以來最引人注目的一次襲擊行動。

敘利亞革命總委員會在一份聲明中說，反叛人員從三面發動襲擊。

一名當地的居民告訴路透社說，他聽到了幾聲爆炸和衝鋒槍的交火聲。

同時，襲擊發生時也正值阿拉伯聯盟凖備在摩洛哥開會，討論如何應對敘利亞局勢。

敘利亞政府嚴格限制外國記者進入，因此很難核實有關發生暴力鎮壓的報告。

聯合國說，自從3月份敘利亞爆發反政府抗議以來，已經有3500多人死亡。

敘利亞當局指責武裝團伙和激進組織發動的暴力導致大批人傷亡。

最近幾周，一些倒戈的敘利亞軍隊對軍事目標發動了一系列襲擊，但周二的襲擊可以說是最大膽的一次。

此次襲擊的意義重大，還在於敘利亞空軍情報機構是敘利亞最令人膽顫的國家機構，參與鎮壓反對總統阿薩德的示威活動。