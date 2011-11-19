利比亚总理：将公正审判赛义夫

2011年11月19日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 39歲的賽義夫曾被看作是卡扎菲上校的繼承人

利比亞過渡政府總理凱卜說，將人道和公正地對待剛被捕的卡扎菲次子賽義夫。

他說，賽義夫·卡扎菲將受到公正的司法審判，這正是過去40年來利比亞人無法得到的司法正義。

國際刑事罪法庭要求將賽義夫引渡到海牙受審，歐盟敦促利比亞當局在這個問題上予以合作。英國政府表示，應該以國際標凖來審判賽義夫。

39歲的賽義夫是卡扎菲次子，曾被看作是卡扎菲上校的繼承人。

和利比亞全國過渡委員會有聯繫的武裝民兵組織「津坦旅」在利比亞南部城市賽卜哈附近的沙漠城鎮奧巴里將賽義夫及他的幾名助手一同抓獲，雙方沒有交火。

北約炸傷

該組織的指揮官說，賽義夫當時試圖逃離利比亞，前往尼日爾。

賽義夫對一名記者表示，他現在情況還好。利比亞過渡政府官員說，他的手上包著繃帶，那是在不久前北約一次空襲中炸傷的。

國際刑事法庭以反人道罪通緝賽義夫。該法庭的主檢控官奧坎波將於下周前往利比亞，就引渡賽義夫事和當局進行會談。

賽義夫被捕後不久即被直升飛機帶往「津坦旅」的總部津坦。

過渡政府總理凱卜表示，賽義夫留在南部的津坦鎮沒問題，現在無需送往首都的黎波里。

首都慶祝

自從今年8月支持「利比亞全國過渡委員會」的部隊攻佔的黎波里以來，賽義夫一直在逃。

賽義夫出生於1972年，是卡扎菲次子，2008年獲倫敦經濟學院博士學位，曾被認為是卡扎菲最有可能的繼任者。在他被捕前，他是卡扎菲8名子女中唯一下落不明者。

BBC在利比亞首都的黎波里的記者說，對利比亞人來說，賽義夫被抓獲是一個重要的時刻。