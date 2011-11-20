圖片版權 AFP Image caption 敘利亞總統阿薩德的支持者和反對派之間的暴力衝突導致阿拉伯聯盟出面提出和平解決方案。

大馬士革對國際社會派觀察代表團前往敘利亞了解暴力局勢的計劃提出修改建議，遭到阿拉伯聯盟的拒絕。

派國際觀察代表團去敘利亞了解局勢是阿拉伯聯盟提出的和平建議的一部分。周日（20日）是敘利亞對此表示接受或拒絕的截止期限。

稍早有報道說敘利亞提出把觀察員人數從500多名減少到40名。

阿拉伯聯盟在其官網上發表聲明拒絕了敘利亞提出的修改要求，並強調國際觀察代表團去敘利亞考察局勢的計劃不容商議。

不怕壓力

稍早，敘利亞總統阿薩德表示敘利亞不會屈服於國際壓力，將繼續打擊他所稱的製造暴力和破壞的武裝團伙。

他在《星期日泰晤士報》20日發表的採訪報道中指責阿拉伯聯盟為西方干預敘利亞作鋪墊。

阿拉伯聯盟提出的計劃被普遍認為是通過和平途徑解決敘利亞內部暴力衝突的最有希望的方式。

周日的最後期限已經過去，但沒有跡象顯示敘利亞的暴力局勢有所緩解。

有報道稱，敘利亞首都大馬士革的執政黨總部周日（20）遭火箭炮或手榴彈襲擊，但消息尚無法得到證實。

自今年3月份敘利亞爆發民眾大規模抗議示威和暴力衝突以來，已經有至少3500人喪生。