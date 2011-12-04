圖片版權 Reuters Image caption 俄國國會下院選舉投票仍在進行。

俄羅斯國家杜馬即下議院選舉星期日（12月4日）開始投票，但獨立的選舉監察組織Golos聲稱遭到當局打壓。

俄羅斯全國唯一獨立的選舉監察組織Golos已收集到5300個投訴。

該組織主管希巴諾夫娃在莫斯科機場因拒絕上交自己的手提電腦而被當局扣留達數小時。

俄羅斯總理普京此前曾譴責外國政府干預該國的選舉工作。

俄羅斯獨立的選舉監察組織Golos的運作主要由美國和歐盟提供資金。

俄羅斯議員早些時候對為何讓外國資助的獨立機構來監察該國下議院的選舉投票提出了質疑。

星期五（12月2日），選舉監察組織Golos被莫斯科一家法院裁定違規而被罰款約1000美元(641英鎊)。俄羅斯法律禁止在投票前五天公布民調結果。

該組織收集到的不少投訴都與執政的「統一俄羅斯黨」有關，而普京總理是該黨的主席。

「挑釁」

希巴諾夫娃說，當局聲稱她的手提電腦裏有非法軟件，因此要將她扣留。

她表示，這是對她個人的挑釁行為。希巴諾夫娃指責當局試圖阻止她下周前往歐洲出席歐盟議會。

在周日開始的第六屆俄國家杜馬選舉中，俄羅斯選民將從7個黨派中作出選擇，2007年參與競選的政黨則有11個。

俄羅斯橫跨9個時區，因此整個國家的投票時間幾乎持續一晝夜。

位於俄羅斯最東端的幾個州最先開放投票站，如勘察加邊疆區和楚科奇自治區。

這場選舉馬拉松最終將在加裏寧格勒州完成投票後結束。

在遠東的符拉迪沃斯托克，俄羅斯太平洋艦隊的水兵們也排隊參加了投票。