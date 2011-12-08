圖片版權 BBC World Service Image caption 氣候變暖北極熊捕食同類的現象增多

北極熊雖然是食肉動物，但大北極熊捕食小北極熊的照片仍然震撼人心。

環境攝影記者珍妮·羅斯在北冰洋斯瓦爾巴群島奧爾加海峽拍攝到這一照片。

一頭成年大北極熊剛剛獵殺了一頭幼熊，那一刻大熊正拖著小熊的屍體。

北極熊通常以海豹為食，只有在別無選擇時，才會將捕獵對象擴大到其他動物，乃至幼熊。

珍妮·羅斯在BBC的採訪中表示，這樣的同類相殘一直都有發生，但是最近觀察到的次數卻明顯增多。特別是當北極熊因冰雪融化被困在陸地上，長時間完全找不到食物後，以同類為食的現象更加頻繁。

珍妮·羅斯在參加2011年美國地球物理協會秋季大會時透露了這張照片拍攝的始末。

《北極》雜誌也剛剛發表了一篇文章，詳細描述了當時珍妮·羅斯和另一名文章作者目睹到的情景。

飢餓

羅斯當時在一艘小船上向大熊靠近。她通過鏡頭可以看見北極大熊正在「進餐」，但她再靠近時才發現，被吃的是一頭小熊。

成年北極熊殺戮小熊的方法與通常捕獵海豹的手法一致，狠咬獵物的頭部。

羅斯回憶說：「當大熊意識到有船靠近時，它立起身體。之後，它跨在幼熊的屍體上，好像是告訴我們：這是我的，別想搶。」

「然後它用爪子抓起小熊，用爪子和脖子同時用力把小熊搬到另一塊浮冰上。最後它走到一定距離以外後才停下，繼續吃了起來。」

羅斯說，當時在同一地區還有另一隻成年北極熊。她揣測說，它可能是這只被捕食小熊的媽媽。」

奧爾加海峽分隔斯瓦爾巴群島中的兩個主要島嶼。通常，這裏全年都被冰覆蓋。

但今年夏天以來，冰雪消退，這一海峽相當長一段時間沒有封凍。

「北極熊在失去了一貫捕食海豹的平台後，不得不尋覓其他食物替代。」