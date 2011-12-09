圖片版權 Reuters Image caption 卡梅倫稱拒絕修改歐盟條約是為了英國的國家利益

歐盟決定在沒有英國參與的情況下推動建立更緊密的歐盟財政一體化。在歐盟全部27個成員國中，只有英國表示將不會加入涉及稅收和預算政策的歐盟新條約。

英國首相卡梅倫說，他拒絕簽署新的歐盟條約是出於對英國國家利益的考慮。

他說，如果簽署新的歐盟條約，英國的某些預算權力將交給歐盟，英國的主權將受到影響。

但是，歐元區所有17個國家都同意簽署這項新的條約，其他9個非歐元區歐盟成員國也同意加盟，儘管一些國家的決定需要得到議會的認可。

據報道，匈牙利最初表示將置身於新條約之外，但是後來改變了立場。

使用否決權

英國事實上使用了自己的否決權，阻止了法國和德國試圖讓所有27個成員國支持改變歐盟條約的計劃。

現在，其他26國只能簽署一項新的政府間協議，而不是制定新的歐盟條約。

正在布魯塞爾的BBC歐洲事務編輯休伊特說，簽訂協議的程序將比改變歐盟條約要快，但是其嚴厲程度會低一些。

但是他說，隨著限定稅收和預算政策的新規則的出台，歐洲一體化進程將向前邁出一大步。

英國政界和媒體的一些評論也指出，英國未來可能將更難對歐盟的政策施加影響。