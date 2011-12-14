大家谈中国：群魔乱舞 率兽食人之时

奈亞

中國網友

2011年12月14日

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 電視劇《天與地》劇照。

近日極受追捧的電視劇《天與地》，其中一個焦點為人食人的情節。有人認為有關情節太噁心，亦有人期待有關情節的出現。不過，現實總比虛構故事更離奇。近日香港上演的幾幕社會劇，就比人食人更驚嚇，更超脫港人對這個城市的認知。

假使《蘋果日報》沒有揭發種票之事，恐怕那些正氣凜然的學者、媒體還在責備泛民政客諉過於人。但當市民看到大躍進時的「人有多大膽，地有多大產」的膽量和詐術用在選戰中，那就是一齣十足的驚慄片了。最新的報導，是連複製人技巧也用上了，單是北區就有二千名同名同姓的選民。對不少相信仍能用手中一票改變這個城市的人，情何以堪。可笑的是，政府只是漠然待之，徬佛這件將會導致制度崩壞、政府失信的事件與己無關。或許，對一個只餘半年任期的政府而言，多一事不如少一事。屆時下任政府自會處理，市民也可能忘記事件，何必引火燒身。這種冷漠的暴力所帶來的恐怖，比吃人可怕百倍，但又有多少人理解。

雖然《天與地》在劇情上屢有創新，不過像角色間勾心斗角、機關算盡的傳統肥皂劇情節還是有的。像陳豪和金燕玲之間的鬥爭便屢見不鮮。但相比港台處心積慮花一年時間解決兩名烽煙節目主持人，這些情節就像家家酒一樣兒戲。當大家把目光集中在那位空降的政務官台長，誰想到真正致命的是那批自詡守護港台編輯自主的資深員工。不少在港台遭政府、建制派圍攻時支持港台工會的市民，突然發現他們非常陌生：這些滿腹密圈，厚顏無恥之徒和當日捍衛新聞自由的人是同一批人嗎？

電視台的肥皂劇雖然重覆同一公式，但有道是「橋唔怕舊，最緊要受」，用在現實亦有相同的效果。剛發生的花園街慘劇，便上映指白為黑的劇目。警方在火警後不久便指出有縱火嫌疑，但特首在評論事件時，卻說研究分隔排檔與民居，而非捉拿兇手。這種指鹿為馬，因噎廢食的做法只會對那些一心以商場取代街區的地產商有利，至於當地居民和商販則通通成為輸家。但在習慣接受主流媒體說法，缺乏思考的一般市民，會看到當中的玄機嗎？

反高鐵後，曾有人以為本港青年的奮起會帶來嶄新的政治局面。但年多以來我們看到的是保守政治勢力的全面反撲，公然破壞制度。或許，他們相信這樣能造成既定事實，使人死心。但這種做法只有兩種結局：一是全面沉淪，二是激起民憤，來個魚死網破。無論結局如何，等待他們的都是最後的清算以及滅亡。