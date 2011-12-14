圖片版權 Getty Image caption 美軍陸續撤離伊拉克

美國駐伊拉克戰鬥部隊12月底將全部撤離，標誌著這次軍事干預的結束。伊拉克戰爭曾經造成大量人員傷亡並徹底改變中東戰略平衡。不過，包括阿拉伯之春的革命在內的事件不斷，讓中東局勢變得很複雜，以致形勢變幻莫測，沒有任何單一勢力可以主導局面。

薩達姆·侯賽因時代的伊拉克是該地區內主要的軍事力量，是伊朗的戰略對手，甚至是以色列東鄰的潛在威脅。因此，侯賽因政權在美國攻打伊拉克之初就被打垮，實際上是除去了棋盤上的一個重要對手。

短期而言，對美國是處於危難境地：伊朗顯然成為了受益者，成為中東地區崛起的主要力量，除了由於其本身的軍事力量外，還因為通過黎巴嫩真主黨和加沙地帶的哈馬斯組織，對阿拉伯世界造成越來越大的影響。

德黑蘭在伊拉克新政治中的角色也不容忽視，所以消滅薩達姆·侯賽因就明顯地強化了伊朗。

不過，美國攻打伊拉克帶來的改變都已經被另外一系列的事件所掩蓋，那就是阿拉伯之春。這些運動把一些西方的盟友趕下台，其中包括埃及總統穆巴拉克拉，現在這一運動甚至威脅到敘利亞的阿薩德政權。阿拉伯之春爆發出來的能量將在未來幾年繼續影響中東北非地區。

然而，要是敘利亞的阿薩德總統一旦倒台，伊朗將失去一名重要盟友，也許會降低了伊朗對阿拉伯世界的影響力。

美國已經暗示希望把注意力從中東轉往亞太地區，但是當初由於戰略不明確，者就意味著華盛頓對這個動蕩地區不能撒手不管。

無論如何，美國對中東地區的影響力已經大不如前了。