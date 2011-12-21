圖片版權 AP Image caption 菲律賓表示，今後5年內將花費9.41億美元提高軍力。

菲律賓外交部長羅薩裏奧周三（21日）說，菲方已經請求美國免費提供至少一個中隊的二手F16戰鬥機，以便加強軍力，保衛南中國海有爭議島嶼。

羅薩裏奧說，已將有關要求告之美方，美方初步反應令人​​鼓舞。但是他沒有披露更多詳情。

他說，他本人和國防部長加斯明2012年第一季度將赴美國出席兩國戰略會談，屆時將討論美國向菲律賓提供F16事宜。

與中國在南海有主權爭議的菲律賓，目前只有6架老舊戰機。

南中國海擁有豐富的油氣資源，中國、菲律賓和越南等六個國家和地區均表示對該地區擁有主權。

羅薩裏奧對記者說，「我們正在努力提高菲律賓武裝力量保衛領海的能力。我認為我們在亞洲屬於軍力比較落後的國家。」

按照他的說法，美國同意送給菲方大型艦船、戰機等裝備，協助菲軍方修建監控設施。

去年8月，美國送交菲律賓一艘二手「漢密爾頓」級巡邏艦，成為菲律賓噸位最大的軍艦。

美方打算明年第三季度交給菲律賓一艘同級別軍艦，並可能提供第三艘軍艦。這些軍艦免費提供，菲律賓只承擔維修和升級費用。

菲律賓先前宣佈，今後5年內將花費9.41億美元購置直升機、軍艦以及監控裝備，提高軍隊作戰能力。

菲律賓和中國在今年因為南海主權問題而導致兩國關係緊張，彼此多次強調擁有南海「不可爭辯的主權」。

兩國也多次派遣艦艇巡邏南海水域，並且各自設法拉攏國際支持，將南海問題升高成國際問題。