德证实被芬兰扣留导弹是运往韩国

2011年12月23日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 貨輪「自由雷神」號懸掛英國曼島旗幟。

德國國防部發言人證實，被芬蘭海關扣留的一艘貨船上的「愛國者」導彈來自德國軍方，它們是德國官方發往韓國的貨物。

德國國防部發言人說，這批導彈是根據德韓兩國政府間的協議達成的合法交易。

該發言人還表示，這項交易獲得了官方出口許可，並已向海關當局匯報。

合法交易

芬蘭國家調查局發言人亦在21日證實，這批導彈是發往韓國的合法貨物。

芬蘭警方曾在周三表示，這艘貨船的目的地是中國的上海港。

芬蘭海關官員說，在扣留一艘從德國起航的裝有69枚美製「愛國者」導彈的貨輪後，芬蘭當局已拘留兩名烏克蘭人。

芬蘭海關打擊犯罪部門主管洛納馬說，這艘貨船的船長和大副已被拘留。

拘留兩人

洛納馬說，「自由雷神」號貨船的30名船員都是烏克蘭人。當局的調查正在進行當中。

芬蘭海關已把此案作為非法出口防務材料的案件展開調查。

貨船「自由雷神」號懸掛英國屬地馬恩島旗幟，12月13日從德國埃姆登港出發，兩天後停泊芬蘭科特卡港並加載一批運往中國的貨物。

芬蘭海關人員後來發現，貨輪上的貨物包括69枚「愛國者」地對空導彈和炸藥。該船後來被警方扣留。

這批導彈已被芬蘭海關沒收，芬蘭軍方目前負責這批導彈的運輸和儲存。