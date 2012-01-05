圖片版權 Getty Images Image caption 智利獨裁者皮諾切特執政期間大批智利人被殺

智利中間偏右政府修改學校教科書對皮諾切特軍政府的用詞引發了政治爭論。

修改教科書後，皮諾切特執政時期被稱作「政權」（regime）而非「獨裁」（dictatorship）。

將皮諾切特政權稱為獨裁是智利全國教育委員會曾經作出的決定。

新獲任命的教育部長為政府的決定作出辯解，他說政府並沒有直接參與修改教課書。

左翼反對黨派指責政府官員試圖纂改歷史。但是智利政府說，決定使用更一般性的用詞並沒有政治動機。

在皮諾切特將軍執政期間超過3千智利人失蹤，或者被智利軍方殺害。

皮諾切特軍人獨裁在1990年結束。

更多的智利人在皮諾切特執政期間被用刑，非法拘禁，皮諾切特軍政府的影響至今仍然是激勵辯論的話題。