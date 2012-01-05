圖片版權 Getty Image caption 羅馬近幾個月來發生多起槍擊事件

中國駐羅馬大使館在周四（1月5日）下午召集當地僑領，商討歹徒槍殺中國僑民事件。

周三（1月4日）晚間，在羅馬經商的中國男子周正（音譯）在華人聚集區遇到持槍搶劫。

周正及當時懷抱著的2歲女兒被歹徒槍殺、妻子則手部受傷，送醫急救。

意大利《新華時報》總編王衛平向BBC中文網表示，由於近來發生多起針對華人的持械搶劫，因此發生了這次的案件，輿情嘩然，中國大使館也受到了很大的壓力。

為此，中國駐羅馬的大使館凖備在周四（1月5日）下午召集意大利僑領共商對策，並安撫當地華僑的情緒。

據說，遇害的周正來自於中國浙江溫州瑞安。有報道說，他在當地經營小酒館，他的遇害令當地中國僑界震驚和憤怒。

羅馬的華僑商界也計劃在周四晚間發動和組織燭光悼念，除了向遇害者致哀，也希望喚起意大利各界注意目前針對華人的持械搶劫犯罪。