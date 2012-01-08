蹦极绳断裂，澳洲女郎直落鳄鱼河
- 2012年 1月 8日
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一名年輕的澳大利亞女郎蹦極時繩索突然斷裂，直直落入寒冷刺骨、鱷魚出沒的讚比西河！
所幸的是，女郎最終「奇跡般地」獲救。
今年22歲的艾琳·蘭沃斯（Erin Langworth）在從連接津巴布韋和贊比亞的維多利亞瀑布大橋上蹦極。
她從111米的高處朝著讚比西河一躍而下。幾秒鐘後，距離河面還有25米時，蹦極繩索突然斷裂。
獲救之後的艾琳在病床上接受澳大利亞電視9頻道採訪時說，落水後，她的雙腿仍然被綁在一起，被湍急的河水衝往下游。
後來，她努力拽斷了繩索，遊向岸邊，直到救生人員趕來。
電視節目播放了艾琳的傷勢，其中包括背部、手臂淤血等。
報道說，艾琳傷勢之輕令醫生非常吃驚。
艾琳本人則說，她倖免一死「肯定是奇跡」。