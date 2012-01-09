圖片版權 AFP Image caption 法庭因證據不可靠裁定安瓦爾無罪。

馬來西亞一家法庭經過兩天審判後裁定，針對反對黨領袖安瓦爾的雞姦罪名不成立。

現年64歲的安瓦爾一直否認雞姦指控。他說，這是政府為了打擊他的政治理想和影響力所採取的措施。

安瓦爾1999年曾因被裁定犯有雞姦罪入獄，但之後裁決被推翻。在以穆斯林人口為主的馬來西亞，雞姦屬於犯罪。

2008年，安瓦爾又被控和一名前男助手發生性關係。如果被裁定有罪，他可能面臨最高20年監禁。

但主審法官默罕默德·蒂阿裁定，由檢控官遞交的DNA證據樣本不可靠。

他說，法庭很難在缺乏同指控相符的證據情況下裁定性犯罪嫌疑人有罪，因此法庭裁定被告無罪並當庭開釋。

針對安瓦爾的雞姦指控發生在2008年大選後不久，安瓦爾的政黨在大選中從執政黨手中奪走大量選票。

在裁決公布之前，有上千名安瓦爾的支持者等候在首都吉隆坡的法庭外，當局出動了數百名警察和安全人員。