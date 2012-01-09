“中情局间谍”被伊朗判死刑
- 2012年 1月 9日
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伊朗法庭判處一名伊朗裔美國人死刑，罪名是為中央情報局充當間諜。
伊朗半官方通訊社說，阿米爾·米拉扎·赫克馬提與敵對國家合作，成為中央情報局間諜，並企圖在伊朗進行恐怖主義活動。
28歲的赫克馬提曾經是美國海軍陸戰隊員，同時也是伊朗公民。他在美國的家人說他去伊朗是看望他的祖父母。
12月28日伊朗電視台播放了赫克馬提的供述，他承認為美國中央情報局工作，企圖滲透伊朗。他有20天時間提出上訴。
伊朗方面指控赫克馬提在阿富汗和伊拉克的美軍基地接受過訓練，然後被派遣到伊朗為美國收集情報。
伊朗官員說，赫克馬提在進入伊朗前就已經被識破，因為他在阿富汗的美國空軍基地巴格拉姆基地被一名伊朗特工看到。
在這一裁決宣判之時，美國和伊朗的關係因為伊朗的核項目爭端而日益緊張。
伊朗最高領導人哈梅內伊周一說，西方對伊朗的制裁不會對伊朗起任何作用。他說伊朗對自己所做的事情以及今後的道路十分清楚。