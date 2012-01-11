圖片版權 Getty Image caption 李明博此次訪華是金正日去世後的首次

韓國總統李明博星期三（1月11日）結束對中國的訪問返回首爾。

在李明博對華訪問結束前，韓國與中國在北京發表聯合聲明，重申維持朝鮮半島和平與穩定的重要性。

聲明還說，維持東北亞的持續性政治穩定符合所有有關方面的共同利益。

兩國還表示希望合作努力，推動重啟六方會談。

李明博在北京期間會晤了胡錦濤、溫家寶以及吳邦國等中國領導人。

他與他們討論了朝鮮半島局勢、中韓自由貿易協定以及中國漁民在韓國海域越界捕撈等問題。

兩國同意啟動自由貿易協定談判所需的凖備程序，並同意在漁業問題方面加強溝通與合作。

與此同時，韓國官方智囊機構外交安保研究院預言朝鮮可能將再進行核試驗或遠程導彈試射。

外交安保研究院星期三發表的報告預言試驗可能在今年下半年或明年上半年發生。

報告分析，金正恩可能會以認為這些做法能夠彰顯他的領導能力，鞏固他的統治。

報告還警告說，朝鮮可能將對韓國發起武力挑釁，以轉移國內矛盾。