圖片版權 AFP Image caption 蓋特納對日本的決定表示歡迎。

日本財務大臣星期四（1月12日）表示支持美國制裁伊朗做法，將削減從伊朗進口石油的份額。

日本財務大臣安住淳在和來訪的美國財長蓋特納召開的聯合記者會上宣佈了這一決定。

安住淳說，過去5年裏，日本已減少從伊朗進口石油的份額。

他說，日本凖備有計劃地採取具體措施，進一步減少從伊朗進口石油。

日本是伊朗出口石油的第二大買主，日本已敦促海灣阿拉伯國家增產石油。

為了遏制伊朗的核計劃發展，美國財政部長蓋特納正尋求中國和日本的幫助，對伊朗實施新的制裁。

蓋特納對日本的決定表示歡迎。

蓋特納說，美國正與歐洲、日本和全球其它盟國給伊朗施壓，美方對日本與美國和國際社會站在一起支持制裁伊朗的重大戰略目標表示欣賞。

蓋特納此前在中國也敦促中國領導人支持美國制裁伊朗，但並沒有得到中國方面的積極回應。

在蓋特納對東亞展開訪問之際，聯合國已經證實，伊朗已經開始在聖城庫姆附近啟動濃縮鈾項目。

伊朗方面表示計劃進行中級鈾濃縮，而分析人士指出，這是向武器級別鈾濃縮發展的一個重要環節。

美國財長蓋特納在北京訪問期間，希望在制裁伊朗方面能得到北京的支持。

但中國向美國暗示，反對就伊朗的核項目進行進一步的制裁。

中國外交部一名發言人說，美國希望別的國家給伊朗施壓的要求不合理。