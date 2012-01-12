圖片版權 mehr Image caption 伊朗石油出口量的三分之一銷往中國。

美國國務院周四（12日）宣佈，制裁3家與伊朗進行能源業務的外國公司，其中包括屬大型中國國企的珠海振戎公司。

美國國務院表示，受制裁的三家公司不能夠取得美國出口牌照、美國進出口財務安排以及美國國內任何一家金融機構1000萬以上貸款。

這些規則只適用於受制裁的三家公司，所屬國家及其他公司不受影響。

另外兩家公司分別來自新加坡和阿拉伯聯合酋長國。

成立於1994年的珠海振戎公司，獲中國國務院及中央軍委授權，是中國一家專門從事軍品易油的貿易公司，與伊朗政府有深厚關係。

稍早，美國財長蓋特納訪問北京，希望在制裁伊朗方面能得到中國的支持。

但中國外交部一名發言人說，美國希望別的國家給伊朗施壓的要求不合理。

在蓋特納訪華之際，聯合國已經證實，伊朗已經開始在聖城庫姆附近啟動濃縮鈾項目。

但是中國拒絕把對伊朗的經濟制裁與伊朗的核項目掛鉤。伊朗石油出口量的三分之一銷往中國。

美國希望通過切斷任何同伊朗中央銀行有商業往來的外國公司同美國金融系統的聯繫來對伊朗石油業進行制裁。