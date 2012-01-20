圖片版權 AP Image caption 這是美國首次對日本06年以後每年更迭首相，導致外交缺乏持續性公開發牢騷。

美國國務院主管東亞事務的副國務卿助理坎貝爾周四（1月19日）在華盛頓演講中，談到日本民主黨執政以來，已更換了三位首相說：「日本外相更迭到幾乎記不清是誰的地步，儘管和所有外相都建立過良好關係。」

他說，「為了實施安定的外交政策，希望日本維持一定程度的政權安定」。

六年六任首相

這是美國首次對日本06年以後每年更迭首相，導致外交缺乏持續性公開發牢騷。自民黨前首相小泉純一郎經過5年執政，06年卸任後，接任的安倍晉三、福田康夫、麻生太郎每年一換。

09年民主黨奪權執政以來，民主黨的前首相鳩山由紀夫、菅直人卻也照樣每年更迭。去年9月開始執政的首相野田佳彥到12月，因防衛大臣失言等，民意支持率開始下滑，迫使野田上周重組了內閣。

但新政權隨即又因推動加稅來維持社會福利遭遇著不少輿論抵制，在野黨也連日在國會對抗民主黨減少國會議員人數的計劃，令野田政權又陷入不安的困境，可能令美國焦慮。

惡性循環營運

事實上，日本傳媒已不時報道包括中國在內的不少其他國家私下的同類抱怨。去年野田訪華前，《朝日新聞》引述中國政府內部的怨言說，現在對日關係已談不上首相是鷹派還是鴿派，根本是不知道該對誰說話。

日本國內輿論雖也經常批評不安定的政權耽誤國政和國家發展，但06年來唯一「堅持不辭職」的菅直人結果也被輿論指責「賴著不走」，從而在執政超過一年後被迫設定了辭職期限。頻繁更迭政權令內政懸案越來越多，越堆越多的問題又令國民對欠缺魄力的政權更失去耐性。

不過坎貝爾周四仍說，他將在近期內訪日，向日本說明美國削減國防費也不影響展開加強亞洲的戰略，與日本討論駐沖繩美軍基地的轉移問題，希望深化日美同盟關係，顯示了美國不變應萬變的對日外交政策。