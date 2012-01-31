圖片版權 us airforce Image caption 美軍在巴基斯坦和阿富汗交界處經常使用無人機。

美國總統奧巴馬證實說，美國無人駕駛飛機經常在巴基斯坦部落地區對恐怖嫌犯發動攻擊行動。

奧巴馬說，這是在巴基斯坦和阿富汗交界的偏遠山區「對列入恐怖活動分子名單者的有針對性打擊行動。」

他說，如果使用其他攻擊行動將意味著在當地增派更多軍事人員。

奧巴馬是在回答互聯網民詢問時發表上述講話的。

批評

無人飛機行動由中央情報局掌控，主要用於攻擊巴基斯坦和阿富汗邊境山區的基地組織和塔利班分子，美國政府以往對此極少發表公開評論。

根據法新社的報道，美國2011年在當地使用無人機共64次，比2010年的104次減少了近40%。

美國無人機攻擊行動遭到巴基斯坦人的批評，他們認為這些攻擊行動經常導致平民傷亡。

隨著美軍特種部隊2011年在未通報巴基斯坦當局的情況下進入該國打死本拉登之後，巴基斯坦的反美情緒日益高漲。