美日同意驻冲绳部分美军移师关岛

2012年2月8日

圖像來源，REUTERS 圖像加註文字， 沖繩普天間美軍基地受到當地居民的反對

美國和日本周三（8日）達成協議，凖備把駐扎在日本南部沖繩島的一部分美軍重新部署到關島。討論中的調動可能會在沖繩基地問題解決之前付諸實施。

美軍海軍陸戰隊重新部署同沖繩的普天間美軍基地搬遷有關。不過東京為爭取沖繩島民同意美軍基地搬遷計劃付出巨大努力。

許多沖繩居民強烈反對那裏的普天間大型美軍基地，由於他們的阻撓，在沖繩重建美軍基地的協議被迫中斷。

在美軍凖備從日本基地調動兵力駐扎關島的時候，五角大樓正面臨巨大削減經費的壓力，向關島重新部署兵力以及美軍強調亞太地區的軍力部署都需要巨大的經費投入。

日本媒體報道說，美軍希望將4,500多名美國海軍陸戰隊員部署到關島，對美軍進行戰略調整。關島是美國在太平洋上的屬地。

日本和美國在2006年達成協議，計劃向關島部署8千美軍海軍陸戰隊員，並且將沖繩普天間基地從沖繩的宜野灣市轉移到沖繩人口更稀少的地區。普天間基地由於美軍眾多、嗓音擾民而且犯罪頻發，受到當地居民反對。