圖片版權 AP Image caption 其中一位受訪者稱喬布斯「不太誠實」。

美國聯邦調查局（FBI）星期四（2月9日）在其官方網站公開了蘋果公司創始人喬布斯的檔案。

1991年老布什任美國總統期間曾考慮請喬布斯出任政府職務，FBI因此對他進行了調查並立檔。

檔案顯示被訪者普遍佩服喬布斯的創造力，但亦有人指責喬布斯不誠實，未達目的不惜扭曲事實。

檔案還提到喬布斯在1985年曾被人以炸彈威脅進行勒索。

此外，檔案還提到喬布斯曾改信佛教並承認吸毒。

這些檔案是根據美國自由信息法案於星期四在美國聯邦調查局網站上公布的。

美國聯邦調查局的背景調查檔案說，有幾人對喬布斯的誠實提出質疑，他們稱喬布斯為了達到目的，不惜扭曲真相。

一名喬布斯的前商業伙伴表示，喬布斯是一位「誠實和值得信賴的人，但是，他的道德人品令人質疑」。

其他人則對聯邦調查局人員說，很難與喬布斯相處。

不過，儘管聯邦調查局對喬布斯的背景調查獲得了不好的評論，但這並未妨礙喬布斯被任命擔任一個非薪酬工作，為老布什的出口政策提供諮詢。

在與癌症經過數年的搏鬥之後，喬布斯在去年10月去世。

聯邦調查局公布的檔案中沒有透露受訪者的姓名，但公布了喬布斯的名字。

喬布斯承認自己曾在上世紀70年代吸毒。

有一位受訪者對聯邦調查局談到了喬布斯在美國硅谷的聲譽。

他說，喬布斯「並非一位真正的工程師」，但他是代表著「技術領域的革新力量」。