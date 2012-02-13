Image caption 皮萊指責中國和俄國的否決票為敘利亞當局壯膽

聯合國人權事務高級專員皮萊批評中國和俄羅斯在敘利亞決議案中投否決票，給敘利亞當局武力鎮壓行動「壯膽」。

她說，安理會的不作為鼓勵敘利亞當局動用強大武力血腥鎮壓反對派。

皮萊在紐約聯合國會議上說：「安理會沒有能採取堅定的聯合行動，看來使敘利亞政府膽子更大了。」

她說，「我對霍姆斯目前的暴力局勢特別感到不安。」

皮萊說，聯合國人權委員會曾試圖收集敘利亞的傷亡數字，但是過去兩個月來，這項工作「近乎不可能進行下去了」。

她說，可以肯定死傷數字每天都在增加。

中國表示，敘利亞問題需要通過外交手段解決。

中國外交部發言人劉為民說，中國希望所有相關各方保持對話和溝通，以政治方式解決敘利亞問題。