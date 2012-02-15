圖片版權 AFP Image caption 囚犯被鎖在囚室裏，無法逃生。

洪都拉斯一所監獄周二（14日）深夜發生特大火災，300多名囚犯喪生。

失火監獄位於洪都拉斯首都特古西加爾巴以北約80公里處的科馬亞瓜，監獄共關押著853名囚犯。

利馬亞瓜消防隊發言人說，監獄大火造成混亂，許多囚徒試圖越獄逃生。但是消防人員沒有鑰匙，獄警無影無蹤，因此囚徒無法逃生。

許多囚犯被鎖在囚室裏，不是被燒死，就是因窒息死亡。

大火在周二夜間發生，持續了一個多小時才得到控制。

當局已經確認300名囚犯死亡，另外還有56名囚徒下落不明。

數十名囚徒被困在牢房內燒死，屍體已面目全非。

當局正在調查大火是否由騷亂引起，或是因電路故障引起。

囚徒的家屬和親友在大火後急切等待消息，有人試圖衝進監獄。警察向天鳴槍並釋放催淚彈阻止人群衝擊。

媒體報道說，在監獄大火發生前，監獄曾經發生騷亂。不過監獄負責人對此加以否認。

洪都拉斯監獄關押著許多團伙犯罪成員，監獄人滿為患。

洪都拉斯是世界謀殺犯罪率最高的國家。