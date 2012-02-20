德国总理默克尔支持高克担任总统
- 2012年 2月 20日
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德國總理默克爾表示，她支持前東德人權活躍人士高克擔任德國的下一任總統。
前德國總統武爾夫因捲入放貸醜聞而在周五辭職後，反對派提名高克成為下一任總統。
默克爾在2010年曾經反對高克，而支持她的政治盟友武爾夫擔任總統。
BBC記者表示，高克在獲得德國所有主要黨派支持下，下月應該會正式出任總統一職。
德國反對派在2010年時也曾經提名高克成為總統侯選人，但他最後落敗於武爾夫。
現年72歲的高克是著名的前東德異見人士，他在柏林圍牆倒塌後刊出前東德機構斯塔西秘密警察的檔案，揭發其罪行。
總統
默克爾周日（19日）在一場記者會上表示，由她所領導的聯合政府以及反對派都贊成高克擔任下一任總統。
她說，不要忘記正是像高克這樣的牧師促成了前東德的和平革命。
默克爾的父親和高克同樣是前東德的新教牧師。
德國總統是代表國家道德權威的職位，主要是象徵性的職位。
德國前總統武爾夫在周五宣佈辭去總統職務，此前德國檢察官要求取消武爾夫總統的豁免權。
武爾夫涉嫌在2008年擔任下薩克森州長期間，以低於市場利率獲得私人貸款置業，因此捲入醜聞。
武爾夫否認自己有任何不法行為。