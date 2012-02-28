圖片版權 AFP Image caption 意大利海岸警衛隊說，與這艘郵輪的通訊「隨時可能中斷」。

一艘漁船已抵達正在印度洋附近漂浮的一艘意大利郵輪所在海域。

意大利郵輪「阿萊格拉海岸號」因發電機室起火而失去動力，在印度洋上索馬里海盜經常出沒的海域漂浮。

由於郵輪已失去動力和電力供應，整艘船一片漆黑，也沒有空調。

意大利海岸警衛隊說，與這艘郵輪的通訊「隨時可能中斷」。

目前，趕去救援的拖船仍有幾個小時才能趕到。

阿萊格拉海岸號與上個月擱淺的協和海岸號郵輪同屬一家公司。上個月，協和海岸號郵輪擱淺事件造成32人喪生。

意大利海岸警衛隊指揮官尼卡斯特羅對BBC表示，如果郵輪的通訊失靈的話，法國註冊的一艘海洋拖船可以與救援船隻取得聯繫。

他說，「由於應急電池隨時可能失靈，我們與郵輪的通訊也可能隨時中斷。」

他表示，首先要與郵輪取得聯繫。參與救援的機構將對郵輪的情況作出評估。

阿萊格拉海岸號的船主強調，這艘郵輪目前很穩定，狀況是安全的。

船主表示，目前已通過緊急聯繫方式與乘客的家人聯繫，並已與三分之二乘客的家人取得聯繫。