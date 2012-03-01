圖片版權 Reuters Image caption 韓外長金星煥會見當年的慰安婦。

韓國總統李明博致信當年的日軍韓國慰安婦說，日本向這些女性道歉是韓日之間「最迫切需要解決的問題」。

日本共同社說，這是李明博自2008年上台以來首次在慰安婦問題上做出要日本道歉的表態。

李明博說，終生糾纏在痛苦回憶中的這些慰安婦已經至少80幾歲，如果她們在撫平心靈創傷之前離開人世，日本將永遠失去解決這一問題的機會。

他還說，韓日兩國作為真正的伙伴要求進行密切的合作，必須拿出勇氣和智慧承認歷史事實。

一再施壓

李明博去年12月在京都會見日本首相野田佳彥時就求日本採取「有誠意的措施」，「優先解決」慰安婦問題。

自韓國憲法法院2011年8月裁決政府在慰安婦問題上不作為屬於違憲之後，韓國政府開始要求同日本就慰安婦索賠問題進行磋商。

李明博在致慰安婦信中說，他對韓國團體去年底在日本大使館前設立象徵慰安婦的少女像一事表示理解，並對日本解決慰安婦問題的消極態度感到「非常失望」。

但日本則以有關慰安婦個人索賠權問題已由1965年的「日韓索賠權協定」全部解決為由拒絕就此事同韓國進行磋商。