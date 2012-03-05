圖片版權 Reuters Image caption 中國日本在釣魚島（尖閣諸島）歸屬問題上針鋒相對

就中國在3月3日，公布釣魚島等71個島嶼的名稱，日本方面提出抗議。

日本官方長官藤村修周一（3月5日）強調：「尖閣諸島是我國的固有領土，日方無法接受中國單方面的主張」。

中國是在日本3月2日命名沖繩縣尖閣諸島周圍39個無人島後，公布了釣魚島及其部分附屬島嶼的標凖名稱、漢語拼音和位置。

根據這一公布，釣魚島的距溫州市約356千米、福州市約385千米、基隆市約190千米。

中國外交部發言人說，無論日方對釣魚島附屬島嶼命什麼名，都絲毫改變不了這些島嶼屬於中國的事實。

在本次的人大政協兩會期間，中國媒體引述軍隊政協委員的話說，釣魚島命名完成後，應加大對海洋權益的立法保護，同時建議對釣魚島及其附屬島嶼的保衛工作及時跟進。

中日之間就釣魚島（日本稱尖閣諸島）及周邊島嶼的主權問題一直針鋒相對。

今年一月，日本地方議員登島宣誓主權，中國表示強烈抗議。中國一些民間人士也發起保釣行動。

另外，中國最大最先進的海監船選擇中日存在主權爭議的春曉油氣田海域作為其首航目的地。

2010年在釣魚島水域發生的中日撞船事件，曾導致兩國關係陷入僵局。

其後，雖然兩國關係有所改善，但釣魚島水域經常出現的中日執法船對峙現象令外界擔心衝突有擴大的危險。