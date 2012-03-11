中国包机接载刚果爆炸受伤工人回国
- 2012年 3月 11日
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上周日（3月4日）在剛果共和國首都布拉柴維爾軍事基地爆炸中31名受傷較重的中國工人已經乘包機回國。
在爆炸中，共有6名中國工人喪生。剛果（布）當局稱，軍事基地中的軍火庫爆炸原因是「電路短路」。
據中國媒體報道，目前仍然有14名受傷較輕的中國工人目前還在剛果（布）等待回國安排。
中國政府感謝剛果方面在困難條件下，積極協助中國公民救治、轉運和善後。
在北京機場迎接受傷工人回國的中國外交部副部長謝杭生承認，近期發生數起涉及中國公民海外安全的重大事件，這表明海外安全風險日益多元，安全形勢更趨嚴峻。
爆炸發生時，北京建工集團約140名工人正在附近工地施工，修建200套軍隊住宅。
剛果政府官員表示，爆炸事件造成至少146人死亡，大約1500人受傷，事故原因為電路短路引發的火災。
剛果周日為在軍火庫爆炸中喪生的大約200名遇難者舉行葬禮。
成千上萬的民眾在首都布拉柴維爾出席了悼念儀式。
目前爆炸中死亡者的具體人數仍然沒有最後確認。
布拉柴維爾的教堂收容了大約14000名因爆炸而無家可歸的人。