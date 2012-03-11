圖片版權 AFP Image caption 爆炸發生後，中國派出醫療組前往剛果（布）

上周日（3月4日）在剛果共和國首都布拉柴維爾軍事基地爆炸中31名受傷較重的中國工人已經乘包機回國。

在爆炸中，共有6名中國工人喪生。剛果（布）當局稱，軍事基地中的軍火庫爆炸原因是「電路短路」。

據中國媒體報道，目前仍然有14名受傷較輕的中國工人目前還在剛果（布）等待回國安排。

中國政府感謝剛果方面在困難條件下，積極協助中國公民救治、轉運和善後。

在北京機場迎接受傷工人回國的中國外交部副部長謝杭生承認，近期發生數起涉及中國公民海外安全的重大事件，這表明海外安全風險日益多元，安全形勢更趨嚴峻。

爆炸發生時，北京建工集團約140名工人正在附近工地施工，修建200套軍隊住宅。

剛果政府官員表示，爆炸事件造成至少146人死亡，大約1500人受傷，事故原因為電路短路引發的火災。

剛果周日為在軍火庫爆炸中喪生的大約200名遇難者舉行葬禮。

成千上萬的民眾在首都布拉柴維爾出席了悼念儀式。

目前爆炸中死亡者的具體人數仍然沒有最後確認。

布拉柴維爾的教堂收容了大約14000名因爆炸而無家可歸的人。