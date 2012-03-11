圖片版權 AP Image caption 奧巴馬周日在其座車內致電卡爾扎伊，承諾會徹查到底。

美國總統奧巴馬致電阿富汗總統卡爾扎伊，對一名美軍士兵在坎大哈省射殺16名阿富汗人致哀。

白宮表示，奧巴馬在電話中說，此一事件不但是個悲劇也令人震驚，「但是這並不能代表我們軍隊，也不能代表美國對阿富汗人民尊重的程度」。

美國國防部長帕內塔則表示，已經對此一事件展開全面調查。

北約領導的多國協助保安部隊指揮官艾倫將軍則發表聲明說，「我向所有偉大的阿富汗人民承諾，快速而且完整的調查」。

卡爾扎伊先前形容此一射殺平民事件是「蓄意殺害無辜平民」，而且是「不可原諒」。

涉案的美軍士兵在當地時間周日清晨走出基地，然後到了距離基地大約500多米的村莊。

據稱，他舉槍向村莊中的3棟房舍射擊，他臨走前將部分罹難者遺體點火焚燒。

總計有16個人被射殺，死者當中有9名孩童。

尚未公布姓名的肇事士兵據稱「精神崩潰」，不過在肇事之後回到基地便向有關部門投案自首、並被收押。