Image caption 甲胺被列為是做冰毒的前體。

墨西哥海軍方面發表聲明說，當局截獲了從中國運往危地馬拉的8450加崙用於製造毒品的化學品甲胺。

墨西哥的士兵和海關官員在薩曼尼約海港截獲了這些化學品。

有關的聲明中說，這些甲胺被裝在從中國上海運來的集裝箱中的一百多個金屬桶裏面。

美國緝毒機構（DEA）把甲胺列為是甲基安非他命（又被稱為「冰毒」）的前體，在一些貧窮社區，這比可卡因和海洛因更受吸毒者歡迎。

甲胺是各國緝毒機構重點控制的化學劑。在過去幾個月中，墨西哥和危地馬拉截獲了很多違禁化學劑。

墨西哥當局在過去五年中截獲了大約2000公噸的違禁化學品。

去年12月，在墨西哥西部太平洋港口拉薩羅-卡德納斯也曾查獲120噸從中國運往危地馬拉的甲胺。

專家們說，這種毒品比較廉價，並且非常容易讓人上癮，還可能會造成精神分裂症等精神問題，並容易引起艾滋病病毒的傳播。