圖片版權 AFP Image caption 埃及人在開羅抗議伊斯蘭黨派可能對制憲進程的影響。

埃及議會中的自由派陣營周六（24日）決定抵制制憲委員會成員選舉投票。

埃及將制定前總統穆巴拉克倒台後的首部憲法。根據此前通過的的制憲委員會組成方案，議會議員將佔制憲委員會100個席位當中的半數。

自由派陣營指責在議會中佔多數的伊斯蘭政黨企圖壟斷選舉進程。他們擔心，伊斯蘭政黨將忽略少數派的意見。

分析人士指出，新憲法的首要問題是確定伊斯蘭法令在法律體系中的地位。

新憲法還將規範議會與總統之間的權力平衡。埃及革命前，總統掌握有最高權力。

在埃及議會中佔據最多席位的「穆斯林兄弟會」在網站上公布了制憲委員會中50名議員的提名候選人名單。

這其中包括36名伊斯蘭政黨議員。另外14名候選人來自其他政黨。

部分埃及人擔心，穆斯林兄弟會可能在埃及推廣嚴厲的伊斯蘭法律。穆斯林兄弟會已經著手化解人們的擔心。

制憲委員會完成憲法草案起草後，埃及將就此舉行全民公決。