圖片版權 AP Image caption 美國CBS公司《60分鐘》節目前資深主持人麥克·華萊士因病於4月7日去世，終年93歲

因專訪過鄧小平和江澤民等中國政要而聞名華人世界的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目《60分鐘》的前主持人麥克·華萊士周六去世，終年93歲。

華萊士曾主持《60分鐘》節目長達40年，除1986年9月2日專訪鄧小平以及2000年8月15日專訪過江澤民被華人受眾所熟知外，他一生訪問過的名人和政要可以說是數不勝數。

作為創始人之一，他自1968年加盟《60分鐘》節目製作組，先後共主持過800多個獨家調查性新聞報道，並曾在歷史性時刻專訪過著名黑人民權活動家馬丁·路德·金牧師，美國總統肯尼迪，巴勒斯坦解放組織領導人阿拉法特，伊朗伊斯蘭革命領袖霍梅尼等風雲人物。

華萊士在職業生涯中，自肯尼迪總統開始，到克林頓總統為止，採訪過所有歷任美國總統；他任內唯一沒有採訪的總統是喬治·W·布什。

有口皆碑

CBS的一位發言人在宣佈華萊士去世消息時表示，華萊士最近數年來身體健康狀態都一直不佳。

CBS公司同仁在得知華萊士去世消息之後，紛紛向這位被推認為「新聞拓荒者」的記者前輩致敬。

華萊士生前好友，81歲高齡的前CBS主持人莫裏·塞佛爾（Morley Safer）說：「華萊士一生信守新聞記者的職業諾言——為受害者帶來安慰與舒服感，而讓自我感覺良好者感到不舒服」。

熟悉華萊士的同行也都高度讚揚他的敬業精神。

2006年，華萊士因健康原因宣佈退休，但退休後仍一度堅持新聞工作，並於2007年採訪了先後協助100多人安樂死的爭議性美國醫生捷克·克沃爾堅（Dr Jack Kevorkian）。

據介紹，華萊士的採訪風格以認真嚴謹聞名，每次採訪前都要花長時間凖備問題，並以常常能隨機應變提出讓受訪者措不及防的追問而著稱。