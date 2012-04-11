圖片版權 Reuters Image caption 日本媒體也關注薄熙來的命運

重慶前市委書記薄熙來因妻子涉嫌殺人被逐出政治局和中央委員會的案件發展雖沒讓周三（4月11日）日本各大傳媒表現意外，但因中國公開報道和發表了社論，從而不忌諱地爆發了過去幾周來明顯抑制的議論。

官方傳媒參與

官方電視台NHK形容，曾作為新一代中國領導集團有力候補者的薄熙來案發展到妻子涉嫌殺人的前所未聞事態，激起了對今年秋天中國權力交替的各種臆測。

NHK說，官方新華社迅速傳達《人民日報》發表呼籲團結在共產黨領導下的社論，說明了中國共產黨慎防國內動搖擴大的緊張神經。

大報看法差異

親中大報《朝日新聞》介紹說，薄熙來雖在重慶推動掃蕩黑社會、撲滅貪腐、縮小貧富的政策得到人氣，但在今年秋天新權力結構鬥爭中，遭到用動員大眾的保守政治手段的胡溫政權反擊而完全敗陣。

該報評論說，薄熙來的下台可能令今後中國新領導集團的勢力結構發生變化。

不過，日本銷量最大的報紙《讀賣新聞》則形容薄熙來受到「中共黨內保守派為中心擁護」。

《讀賣新聞》說，胡溫政權通過一連串處置薄熙來的行動，保存了自己在今年秋天權力交接中的影響力，構築了「院政」（影子政府）結構。

「中國重慶事變」

時事通信社周三發表題為「中國重慶事變」的專題報道說，雖然伴隨十年一度的中國權力交替中共黨內爆發了前國家主席江澤民代表的「上海幫」與現任主席胡錦濤為首的「共青團」，以及候任領導人習近平代表的「太子黨」之間的權力鬥爭是中國政治的慣例行事，但薄熙來牽扯到英國人的命案卻令鬥爭呈現詭異。

專題集合了過去幾天陸續報道的「精英薄熙來的隕落」、「撲滅網絡傳聞官方傳媒齊讚」、「被形容為中國傑奎琳·肯尼迪的薄熙來妻子」、「怪死的英國人與薄熙來妻子的紛爭」，鏈接從2月份王立軍案開始至今的每條消息來說明過去兩個月重慶發生的事變。

日本專家「算命」

日本著名研究中國的橫濱市立大學名譽教授矢吹晉對BBC中文網記者說，他預測胡溫政權打擊薄熙來的最後結果將是以軟禁形式告終。

他分析說，儘管胡溫政權希望嚴懲，但薄熙來的父親薄一波與「太子黨」的大靠山陳雲的深交，已令薄熙來與「太子黨」的連帶關係構成廣泛勢力，過分追究不但會激發範圍太廣的鬥爭，而且還可能引起英國人伍海德涉足的英國情報機構的國際案，胡溫政權難以收拾。

矢吹晉預測，今後薄熙來涉嫌的刑事罪，包括殺人、貪腐等可能都會由薄熙來的妻子穀開來和薄家勤務人員張曉軍承擔，而他預測王立軍則可能因揭發殺人案得到從輕處理換取封口。