金正恩成为朝鲜劳动党第一书记
- 2012年 4月 12日
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朝鮮中央通訊社星期四（4月12日）報道，朝鮮勞動黨第四次代表會議推舉金正恩為勞動黨第一書記。
他的父親金正日被「永遠擁戴為朝鮮勞動黨總書記」。
不過勞動黨修改黨章，將第一書記認定為黨的「元首」。
修改後的黨章規定，今後將由黨的第一書記，而不是總書記，代表黨並領導全黨。
同時金正恩也被推舉為朝鮮勞動黨中央政治局委員、常委和中央軍事委員會委員長。
金正恩此前在勞動黨內的職務是黨中央軍事委員會副委員長。
朝鮮勞動黨的代表會議並非定期召開。
2010年召開的勞動黨第三次代表會議確立了金正恩的接班人地位。