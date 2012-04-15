圖片版權 AP Image caption 最新在微博上報道英國商人海伍德之死的中國記者褚朝新稱，警方曾試圖找到他

英國《觀察家報》繼《衛報》之後，再次報道了中國警方尋找到據稱最早在微博上披露了英商海伍德之死中國記者褚朝新（Chu Chaoxin）的消息。

英國衛報 4月14日（周六）曾報道有關褚朝新今年三月份在微博中最先披露了尼爾·海伍德之死；報道稱「顯然不知道他披露之事與中共領導人薄熙來有關」

《衛報》集團麾下每星期日出版的《觀察家報》繼續報道說，褚朝新再次在微博上披露說：「不否認最早在3月份第一個貼了海伍德的名字。」

他還在微博上披露，「昨天有些沒有證件的公家人試圖找到我，他們騷擾我的朋友，試圖以沒有暫住證為借口，把他帶到派出所。」

據稱，這位微博主為自己辯護說：「事實說明海伍德的消息並非謠傳，如果他們要把說真話的人關起來，那麼我願成為這個創造歷史的人物」。

撲朔迷離

中國官方媒體上周宣佈，薄熙來的妻子穀開來及薄家一名雇員，因涉嫌去年11月在重慶謀殺了英國人海伍德而被拘捕。

薄熙來因嚴重違紀，已被停職一切職務，接受調查。

原薄熙來手下的警察頭目王立軍2月份一度逃入美國駐成都總領館；據信，王立軍很可能已經將他所掌握的有關薄熙來的罪證全盤告知了美國方面。

3月，穀開來殺了海伍德的一些帖子在微博上首次出現，其中引述了這名記者收到的一個神秘短信。

《觀察家報》記者稱未能聯繫到褚朝新，以便讓他自己就此事發表評論，但了解事件的人說，該短信來自一個匿名號碼，只說海伍德被殺害了，並沒有提供進一步的細節，也沒有提 及薄熙來或穀開來。

他們說，褚朝新有關海伍德之死的帖子已被刪除，目前尚不清，在該貼子出現幾周後，穀開來涉嫌謀殺海伍德之事是如何浮出水面的。

報道還披露說，英國外交部方面知道中國警方曾向海伍德的中國妻子王露露施壓，要她不要與境外媒體接觸。