两关湾被拘维人获释定居萨尔瓦多
- 2012年 4月 20日
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美國國防部透露，兩名在關塔那摩拘押中心被關押近10年的維吾爾人已獲釋並定居薩爾瓦多。
這兩名最新獲釋的維吾爾人是美軍2001年在阿富汗一個營地抓獲，當時一共有22名維吾爾人被捕。
美國在數年前已經認定這些人對美國並不構成威脅，但由於不能決定他們獲釋後的去向，因此他們多年來一直仍被關押。
中國認為這些維吾爾人應該被遣返回中國，但是遭到這些人的拒絕。
這些維吾爾人是從中國進入阿富汗接受激進武裝訓練的激進穆斯林，他們表示被遣返中國的話他們將會受到刑罰。
同時，美國雖然認定這些人並非美國的敵人，但同樣拒絕允許他們在美國定居。
最後的解決方案是這些維吾爾人被分批遣送至不同的國家定居，
除薩爾瓦多外，阿爾巴尼亞、百慕大、帕勞、瑞士和加拿大都接受了部分獲釋維吾爾人。
目前關塔那摩拘押中心內仍有三名維吾爾人等待決定去向。