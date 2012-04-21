圖片版權 Getty Images Image caption 王立軍二月初滯留美國駐成都領館24小時後被中方安全人員帶走。

路透社周六（4月21日）刊登分析文章指出，美國的一些現任和前任高官認為，奧巴馬政府錯誤低估了王立軍的價值，也喪失了一次洞察中共最高領導層的機會。

前重慶市公安局局長和副市長王立軍2月6日逃進美國駐成都領館，據稱交出涉及薄熙來在政治和經濟方面的「黑材料」，包括其夫人谷開來涉嫌殺害英國商人海伍德一案。

但有美國高官表示，華盛頓認為王立軍的「報料」價值不大，也因此沒有在更大範圍內通報。

儘管外界報道王立軍擔心生命受到威脅，提出政治避難請求，但美國表示王並沒有提出這一要求。

一些美國高官表示，這種說法不可信，王立軍在滯留領館24小時內至少會暗示避難的意願，在王立軍離開領館前，美國高層也進行了磋商。

分析說，美國政府和情報官員起初懷疑王立軍的指稱，認為這主要涉及地方和個人的恩怨，而且對王立軍的人品和名聲也持懷疑態度。

華盛頓認為，王立軍的指稱雖涉及中國領導層交接，但不會嚴重威脅中共政權的控制；薄熙來的倒台也不會有長期效應，與1989年的天安門事件不可同日而語。

美國官員表示，美國的海外機構和領館仍有政治避難的程序，但准許避難的要求很高，王立軍案尚不足以達到這一要求，因為美方並不認為他是人權攻擊的目標和受害者。

但有官員批評說，美政府的這一做法給人權活動人士傳遞出錯誤信息。

克林頓政府時期的亞洲事務高級顧問李侃如（Kenneth Lieberthal）說：「從美國政府的觀點看，捲入其中能得到什麼益處呢？」

李侃如認為奧巴馬低調處理此事的方式得當，「這是一個中國人關於中國事情的案例，同時夾雜了英國。」