圖片版權 xinhua Image caption 美國航母可能成為中國彈道導彈攻擊的目標

美國國會授權的一個委員會周五（27日）發表研究指出，如果中國訴諸武力統一台灣，美國軍事干涉時，中國不斷增加的太空能力能夠破壞美國的軍事反應能力。

一個關於亞太安全問題的研究項目「2049項目」公布了84頁的報告，報告指出中國軍方正增加太空項目，以應對其所謂的對中國主權和領土完整的挑戰。

中國自1949年內戰結束後一直說台灣屬於中國，而且發誓要統一台灣，而且不放棄使用武力統一。

根據1979年的台灣關係法，美國認為破壞台灣未來的任何努力，只要不是使用和平手段，都對西太平洋地區的和平和安全構成威脅，而且應該受到美國嚴重關注。

這項研究說，中國在太空軍事項目的進展可能會限制美國在亞太地區採取軍事行動的自由度，例如，北京能夠使用衛星跟蹤美國的航空母艦，並且用反艦彈道導彈攻擊美國航母。

上述報告為美國-中國經濟和安全研究委員會所作，該委員會是2000年由美國國會12名兩黨成員組成的小組，旨在對美國國會議員匯報美中安全事務。

報告說，解放軍試圖在通過太空遙感、通訊和導航衛星等手段加強對亞太地區的監視能力，因此中國能夠對更多西太平洋和南海的目標構成威脅，諸如美國航母可能成為中國彈道導彈攻擊的目標。

1996年中國在台灣總統大選前在台灣附近水域舉行導彈演習，當時的美國總統克林頓派遣了兩個航空母艦戰鬥群開赴台灣附近海域進行阻嚇。