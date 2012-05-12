圖片版權 Reuters Image caption 中國國家旅遊局官員稱：擔心中國在菲遊客安全

因黃岩島爭議升溫，中國宣佈將於5月16日起全部撤出赴菲律賓的旅遊團。

中國媒體援引中國國家旅遊局監管司官員的話表示，為保障中國遊客安全，16日之後所有團隊都將離開菲律賓。

而周五，在中國駐菲律賓使館外示威的組織者說，他們將在全球許多城市組織以中國駐外機構為目標的抗議示威活動。

中國國家旅遊局監管司司長李仁芷說，截至5月11日，中國在菲律賓還有旅遊團隊15個，遊客376人。

另外，中國媒體還報道說，前往菲律賓的旅遊包機已全部停航，從上海飛菲律賓的兩家菲律賓航空公司的正常航班的客人也比以前減少了60%至70%。

本月10日，因黃岩島事件，中菲旅遊受到很大影響。中國暫停了所有赴菲律賓的旅遊團。

「經濟制裁」

早些時候，中國國家旅遊局發佈出行提示，提醒中國遊客近期除非必要應暫緩前往菲律賓旅遊。

同時，包括北京、上海、廣州在內的國內多個省市旅行社已，旅行社對遊客實施勸退、全額退款等措施。

中國是菲律賓重要的遊客來源國，中國旅遊研究院國際所副所長蔣依依表示，每年赴菲律賓旅遊的中國遊客人數在100萬人次以上，如果中方暫停赴菲旅遊，根據不完全估算，將給菲律賓造成至少上千萬美元的損失。

中國國家質檢總局10日發佈通知，表示在從菲律賓進口水果中截獲檢疫性有害生物，已暫停了菲律賓部分出口商及其果園、包裝廠的香蕉輸華。

有分析人士向媒體表示，這是中國在黃岩島爭議中，在對菲律賓政治和外交攻勢後的「經濟制裁」。

與此同時，雙方經濟關係的緊張也使菲律賓的華人華商和在菲投資的中資企業感到擔憂。