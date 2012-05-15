圖片版權 AP Image caption 希臘政局令外界更加擔心歐元區的穩定

隨著希臘組建聯合政府的談判破裂，希臘退出歐元區的陰影更加濃厚。

如果希臘被迫退出歐元區的擔心成為現實，歐洲乃至全球的經濟會如何呢？

以下是幾位專家的看法。

ING集團比利時分行高級經濟師卡斯滕·布熱澤斯基

一片混亂。希臘銀行將紛紛破產。希臘公司將一一倒閉。失業率將上升。希臘貨幣將大幅度貶值。

食品和能源價格將不斷飆升。

這種種亂像將更加拖累經濟增長。歐元區的前景將更加惡劣。

卡迪夫商學院經濟學高級講師麥克爾·阿爾基羅

希臘貨幣將至少貶值50%，造成嚴重通脹。

利率將上漲一倍，所有的房屋貸款、商業貸款和其他借貸將面臨高額還款。

希臘銀行和國家都不會在有任何信用，也就意謂著很多基礎商品如石油、藥品甚至食品都會出現短缺。

很多希臘公司依賴外國供應商。這些供應商可能將拒絕向希臘公司供貨，希臘公司很可能被迫倒閉。

希臘也失去了自己唯一的穩定基礎，也就是歐元區國家身份。

最壞的可能是希臘社會和經濟同時崩潰，甚至可能重新回到專制政權。

「重新界定」研究所所長索尼·卡普爾

我認為希臘以及歐洲的這些決策者們隨便大談希臘退出歐元區是極為不負責任的做法。

對希臘本身和歐元區來說，這麼做是得不償失。

希臘退出歐元區，也會使之前在愛爾蘭和葡萄牙的努力絕大部分前功盡棄。

如果你是一名葡萄牙的儲戶，只要有拿不到存款的丁點風險，你也會把錢轉到安全的地方，如荷蘭和德國。外圍國家將出現大量的資金外流情況。

對經濟的投資將大受影響，因為所有的公司將不願進行任何投資。

魯比尼全球經濟財政分析研究所所長梅根·格林

希臘的銀行將層層宣佈違約，葡萄牙和西班牙的銀行將出現擠兌。

估計歐洲央行將出手支持。歐洲央行已經數次出手相助，很可能會再次這麼做。

不過這些都不能阻止政治上的混亂局面。過去兩個星期已經出來了四個選舉結果：希臘、法國、意大利和德國的選民都投票反對本國的緊縮計劃。

不過，希臘畢竟是小國，其他歐元區國家已經支持了希臘相當一段時間。

即便希臘退出歐元，歐元區可能還會繼續存在下去。希臘退出，如果編排得當，秩序良好，或許對所有各方都更好。

不過，如果是單方面違約，希臘的退出恐怕是一個不好的選項。

加拿大帝國商業銀行外匯研究部主任傑羅米·斯特徹

在外匯市場上，我們已經看到資金往安全避難所流動。

美元現在表現相對較好。美元指數，是兩個月來的最高水平。

希臘如果退出歐元區，希臘貨幣將不會成為世界上廣泛交易的貨幣，可能貶值50%。