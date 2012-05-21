Image caption 日本福岡市長高島宗一郎（資料圖片）

日本福岡市長高島宗一郎周一（5月21日）對全市約9600名公務員下達了一個月的「禁酒令」，引起新一波日本社會議論。

高島周一在市幹部會議上宣稱，福岡市這一舉措是針對今年以來福岡市公務員接二連三地酒後肇事、整頓公務員行為。他強調公務員喝酒的錢全是來自市民稅金，「要斷絕市政府的喝酒風、壞習慣，有必要實施「衝擊性療法」，希望這一個月期間，公務員再認識自覺性和責任感」。

在外喝烏龍茶

「禁酒令」是：市政府職員和教師至6月20日為止，原則上禁止在飲食店和友人家喝酒，不得不參加婚宴等場合時，要求喝烏龍茶等軟飲料。在家允許喝酒。

如被發現違反禁令，市長、局長等將直接指導違令者，同時市政府還正研究嚴格酒後開車等懲戒處分和管理層明確監督責任等條款，凖備7月前修訂公務員規定。

今年2月福岡市消防局一名急救隊員喝酒後涉嫌偷車被捕、4月一所市立小學教導主任被揭發酒後開車，5月8日福岡市政府發表了防止再發生的「行動計劃」，制定了《福岡市職員憲章》，要求市公務員宣誓和簽名等。

但5月17日福岡市又發生土地開發公社職員涉嫌受賄被捕案、次日兩名市港灣局職員涉嫌酒後打出租車司機被捕，終於促成了周一宣佈「禁酒令」。

整頓地方亂像

隨著日本各地就業難和地方公務員待遇相對當地民間企業優厚的現實，民間對公務員的審視眼光漸趨嚴厲。雖然周一網絡上出現了批評「禁酒令」侵犯人權的意見，但也有贊成意見，各民間電視台上也展開了辯論。

福岡市的「禁酒令」是繼大阪市長橋下徹5月16日下令有紋身的市政府職員「要不消除，要不辭職」的地方政府整頓公務員的具體個案。

大阪市是日本治安差的聞名城市，出任大阪府知事後因強硬整頓而人氣躥升的橋下去年辭職、屈尊競選大阪市長時，就揚言要搗毀大阪市政府無法無天的堡壘。

5月1日他下令調查約3萬名市政府公務員紋身狀況，5月16日發表的調查結果是13個部門近110名職員紋身。橋下說：「大阪市曾有無論做什麼都能容許的甜美風潮，一定要紋身的話，那就到民間去」。該不該容許公務員紋身的爭論現在已波及到其他各地方政府。