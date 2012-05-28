英媒：全球非法器官移植每年一万宗

2012年5月28日

圖像來源，kidney 圖像加註文字， 大部分器官移植手術是腎移植手術

英國《衛報》星期一（5月28日）引述世界衛生組織官員的話說，由於非法腎交易日趨嚴重，目前全世界每年通過非法買賣人體器官而進行的移植手術大約有一萬次。

報道說，受糖尿病和其他疾病的影響，換腎手術的需求量大幅增加。不法分子正通過非法交易而謀取經濟利益。

許多患者前往中國、印度和巴基斯坦接受腎移植，所支付的費用可達20萬美元，但是捐腎者有時僅能得到5千美元，而大部分錢都落入非法交易人和醫生手中。

《衛報》記者聲稱聯繫到了一位在中國的腎交易中間人，這位中間人喊出的口號是，「捐一個腎，買一個新的iPad」。這位中間人為每個腎臟開價2500英鎊，並表示10天之內實施手術。

損害人性

世界衛生組織官員說，非法器官交易帶來巨大利潤，並把人分為切除器官的窮人和維持器官交易的患病富人，這損害了器官移植所包含的人性特徵。

世界衛生組織獲得的數據顯示，2010年全年世衛95個成員國一共進行了106879次器官移植手術，既包括合法手術，也包括非法手術。其中68.5%的手術為腎移植。

世衛官員表示，這106879次手術僅佔全世界所需器官移植手術的10%，而其中的10%，也就是大約11000次手術所移植的的器官是通過非法渠道獲得的。