圖片版權 AFP Image caption 朝鮮自上世紀90年代開始長期面臨食物短缺。

據朝中社報道，朝鮮西海岸地區近來持續乾旱，自4月26日以來，幾乎滴雨未下。

朝鮮氣象水文局預測，乾旱將持續到5月底。若到時仍不降雨，西海岸大部分地區的5月降雨量將是1962年以來最少的一次。

朝鮮官方媒體《勞動新聞》報道了嚴重乾旱影響糧食生產的消息，稱目前朝鮮正開展全民運動進行抗旱工作。

聯合國糧食及農業組織稱尚沒有訪問朝鮮受乾旱影響的地區，無法確認乾旱的程度。

據估計，朝鮮的乾旱天氣可能會進一步加劇該國的食品短缺。

自上世紀90年代開始，朝鮮長期面臨食物短缺困境。1990年代初的嚴重飢荒曾導致約100萬人死亡。

朝鮮過去長期依賴外來的糧食援助。但在今年4月的導彈事件發生後，朝鮮與國際社會的關係變得愈發緊張。

今年4月，朝鮮無視國際社會的反對，堅持發射遠程導彈。其後，美國明確表示將不會履行與朝鮮先前達成的糧食援助協議。