圖片版權 AP Image caption 美國人權報告批評朝鮮政府是一個家族統治的獨裁國家

朝鮮外務省發言人譴責美國較早時發表的人權報告是對抵制美國支配的自主國家的「誹謗中傷」。

該發言人說，朝鮮作為美國最敵視的國家，自然遭到極盡抹黑。

他說，美國長期以來一直企圖以人權問題作為政治工具支配世界。

他表示美國無權誹謗他國人權，並說美國是長期以來反對朝鮮經濟發展和阻礙人民生活水平提高的罪魁禍首。

人權報告

在針對199個國家的政治自由與社會自由的年度報告中，美國再次把朝鮮、伊朗、敘利亞、中國等國家列為批評對象。

報告說，朝鮮是一個被金氏家族統治了60餘年的獨裁國家，該國2009年舉行的最新一次選舉既不自由也不公正。

報告指出，朝鮮人民無權選擇自己的政府，而政府則對民眾生活進行嚴厲控制，剝奪民眾的言論自由、新聞自由、集會自由和宗教自由。

報告還說，有關朝鮮政治犯勞改營的報道不斷傳出，那裏的條件極為艱苦，囚犯的生命面臨威脅。